Кто говорит, что климат Азербайджана не способствует золотой осени, наверное, просто не бывал в Исмаиллы. Он не видел, как здешние леса раскрашиваются в золотой и багряный тона, как расцвечиваются горы, от которых просто невозможно оторвать взгляда.

Day.Az представляет читателям прекрасные лесные пейзажи Исмаиллы.

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