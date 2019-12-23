https://news.day.az/society/1188030.html Граждане Азербайджана активно голосуют на муниципальных выборах - ФОТОРЕПОРТАЖ
Граждане Азербайджана активно голосуют на муниципальных выборах - ФОТОРЕПОРТАЖ
На избирательных участках в Азербайджане продолжается голосование на муниципальных выборах, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По 118 избирательным округам в 160 муниципалитетов будут избраны 15 156 членов.
В выборах участвуют 13 политических партий, регистрацию прошли 41 800 кандидатов.
Голосование завершится в 19:00.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет фоторепортаж с избирательных участков.
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