На избирательных участках в Азербайджане продолжается голосование на муниципальных выборах, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По 118 избирательным округам в 160 муниципалитетов будут избраны 15 156 членов.

В выборах участвуют 13 политических партий, регистрацию прошли 41 800 кандидатов.

Голосование завершится в 19:00.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет фоторепортаж с избирательных участков.