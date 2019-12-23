Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, в отдельных местах ночью и утром туман, юго-западный ветер временами будет усиливаться, передает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью 6-8 градусов, днем 11-14, в Баку ночью 6-8, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 762 мм до 758 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 65-75%, ночью и 55-60 %.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман.

Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике преимущественно будет без осадков. Местами ожидается слабый туман, ветер западный. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 7-12 градусов тепла.