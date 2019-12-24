В городе Ширван произошло ДТП.

Как передает АПА, авария произошла в 22:00 накануне на проспекте Гейдара Алиева.

Автомобиль марки Mercedes, управляемый Махмудовым Намигом Эльдар оглу 1991 г.р., потерял управление и опрокинулся на обочину.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры - Шахбазов Нурани Алекбер оглу 1992 г.р., Алиев Вугар Матлаб оглу 1992 г.р. и Ализаде Сабир Ровшан оглу 1993 г.р. были госпитализированы в Ширванскую городскую больницу. В результате аварии городскому хозяйству нанесен ущерб - повалено до 10 многолетних сосен.

Выясняются обстоятельства ДТП.