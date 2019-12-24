https://news.day.az/society/1188252.html В Азербайджане начинают оценивать знания психологов
В Азербайджане начинают оценивать знания психологов
С сегодняшнего дня в Азербайджане начинаются экзамены по диагностическому оцениванию знаний и навыков психологов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на минобразования.
Экзамены проводятся в здании второго корпуса Азербайджанского государственного экономического университета.
Кандидаты должны ответить на 60 тестовых вопросов. Каждый правильный ответ будет оценен в один балл.
В экзаменах ожидается участие около 2700 психологов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях.
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