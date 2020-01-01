Гусар - это северные ворота Азербайджана.

Это край заоблачных вершин, хрустальных горных водопадов и густых лесов. Природа здесь особенная и потому так манит туристов и путешественников. Сам город Гусар, уютно расположившийся среди зеленых склонов, всегда готов встречать гостей. Благо для этого и в городе, и в районе в целом созданы все условия.