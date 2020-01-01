https://news.day.az/society/1188255.html Гусар – северные ворота Азербайджана - ВИДЕО
Гусар – северные ворота Азербайджана - ВИДЕО
Гусар - это северные ворота Азербайджана.
Это край заоблачных вершин, хрустальных горных водопадов и густых лесов. Природа здесь особенная и потому так манит туристов и путешественников. Сам город Гусар, уютно расположившийся среди зеленых склонов, всегда готов встречать гостей. Благо для этого и в городе, и в районе в целом созданы все условия.
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