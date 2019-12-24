23 декабря скончалась народная артистка Азербайджана, 74-летняя артистка балета Чимназ Бабаева.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в Министерстве культуры.

Ч.Бабаева с 1977 до 2000 г. работала балетмейстером в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета.

В 1970 году за постановку балета Фикрета Амирова "Дастан о Насими" была удостоена Государственной премии Азербайджана, в 1978 году - звания народной артистки. С 2002 года Ч.Бабаева являлась президентским стипендиатом.