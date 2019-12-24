"Раньше базовый экзамен в резидентуру проводился в марте-апреле, а экзамен по специальности - после июля. В качестве продолжения этого процесса в этом году ГЭЦ предложил, чтобы экзамены по базовым предметам сдавались раньше".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на пресс-конференции в ГЭЦ в связи с изменениями в правилах приема в резидентуру сообщил заведующий отделом ГЭЦ проверки контрольно-измерительных материалов Натиг Алиев.

По его словам, результаты экзамена по оценке знаний по базовым предметам для приема в резидентуру будут оцениваться оценками "удовлетворительно" или "неудовлетворительно": "Получившие на экзамене оценку "удовлетворительно", 5 лет будут допускаться на экзамены по оценке знаний по профильным предметам. Те, кто на 4-м курсе получат оценку "неудовлетворительно", смогут снова сдать базовый экзамен на следующем курсе.

На экзамен по оцениванию знаний по базовым предметам допускаются также студенты, полностью окончившие основной (базовый высший) 3 курс медицинского образования (также допускаются студенты 4, 5, 6 курсов и выпускники предыдущих лет). Студенты, получившие "удовлетворительно" по базовым предметам на экзамене по оцениванию знаний, допускаются на экзамен по оцениванию знаний по профильным предметам только после получения права зачисления в резидентуру".

Н.Алиев отметил, что кроме того, к выбору специальностей будут допускаться кандидаты, чьи баллы, набранные на экзамене по оцениванию знаний по профильным предметам, соответствуют конкурсным условиям, которые определяет Центр.

Натиг Алиев сказал, что изменения будут внесены уже в правила приема в 2020-2021 году.