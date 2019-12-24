70 лет назад была синтезирована фолиевая кислота (витамин В9). Мнение, что дополнительный прием фолиевой кислоты важен только беременным, является ошибочным. Правда, будущим мамам обязательно следует принимать фолиевую кислоту. Однако фолиевая кислота является важным витамином для всех людей.

Основные причины недостатка фолиевой кислоты. Недостаток фолиевой кислоты в основном вызывается неправильным питанием. При заболеваниях кишечника и дисбактериозе всасывание этого витамина замедляется. На всасывание фолиевой кислоты отрицательно влияют и противосудорожные препараты, оральные контрацептивы (лекарственные препараты, принимаемые через рот для предохранения от беременности), а также алкоголь.

При недостатке фолиевой кислоты могут возникнуть следующие ситуации:

Мегалобластная анемия ‒ разновидность малокровия. Симптомы этой болезни ‒ выпадение волос, постоянная усталость, язвы на слизистой оболочке рта и т.д.

Многочисленные проблемы при беременности ‒ преждевременное отслоение плаценты у матери, преждевременные роды, послеродовая депрессия. А у плода - дефект, называемый спинномозговая грыжа, "заячья губа", гидроцефалия и т.д.

Пониженное настроение - которое со временем может привести даже к клинической депрессии.

Когнитивные нарушения ‒ ухудшение памяти, бессонница, беспричинная тревожность и агрессивность.

Так как симптомы неспецифичные, большинство не обращает на них внимание. К сожалению, дефицит фолиевой кислоты является самой распространенной формой авитаминоза. Избыток фолиевой кислоты - редко встречающееся состояние, поскольку фолиевая кислота ‒ водорастворимый витамин, и его излишки быстро выводятся почками, не причиняя вреда.

Потребность в фолиевой кислоте. У взрослых оптимальная суточная потребность в фолиевой кислоте составляет 400 мкг в сутки, а при беременности потребность немного увеличивается. Наиболее богаты фолиевой кислотой овощи (в переводе с латинского языка "folium" означает "лист"). Шпинат, белая капуста, цветная капуста, салат богаты фолиевой кислотой. Также богаты витамином B9 и грецкие орехи, арахис, помидор, свекла, рис, яйцо и печень. Но 70-80% фолиевой кислоты, которая содержится в овощах, расщепляется при варке. Поэтому полезнее принимать овощи в сыром виде.

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