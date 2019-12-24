Сегодня в 16:58 по местному времени на территории Гаджигабула, в 32 километрах к северо-западу от Али-Байрамлинской сейсмостанции, зарегистрировано землетрясение, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы НАНА.

Магнитуда подземных толчков составила 3,5 балла, глубина - пять километров.

Толчки не ощущались.