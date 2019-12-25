Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана объявила усиленный режим работы на 56 автовокзалах и автостанциях республики c 25 декабря.

Как сообщили АПА в Cлужбе, в прошлом году в связи с Новым годом по республике было перевезено 54542 пассажира, передает Day.Az.

Наибольшая плотность наблюдалась в Бакинском международном автовокзальном комплексе.

По причине того, что в этом году были добавлены ночные рейсы и открыта дорога в Джоджуг Марджанлы, ожидается увеличение плотности пассажиров: "Поэтому рекомендуем нашим пассажирам приобретать билеты в кассах за несколько дней до отъезда. Среди автовокзалов в регионах наибольшая плотность ожидается в Гяндже, Мингячевире, Ширване, Шеки и Лянкяране. Резервные автобусы с 25 декабря по 2 января будут доставлены в Бакинский международный автовокзальный комплекс, а в последние праздничные дни - на региональные автовокзалы и автостанции".

В ночь с 31 декабря на 1 января, в связи с усиленным режимом работы будут выделены дополнительные автобусы на маршрутные линии 501, 502, 503, 525, 533, 553, 592, 596: "Если пассажиры столкнутся с искусственным завышением цен на билеты, они могут позвонить на "горячую линию" 012-566-52-58".