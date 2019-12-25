Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с правилами пожарной безопасности в новогодние праздники.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с Новым Годом вероятность пожаров значительно возрастает, правила пожарной безопасности должны знать все.

В квартирах и развлекательных объектах нужно прочно прикреплять к полу елку, при этом ее ветви не должны касаться потолка и стен, при освещении следует использовать электрические приборы и устройства, соответствующие стандартам, нельзя украшать елку легковоспламеняющимися игрушками, устраивать фейерверк в закрытом помещении.

"На праздничном мероприятии должно учитываться следующее: мероприятие не должно проходить выше второго этажа, стены, потолок и пол помещения должны быть выполнены из огнеупорных материалов, на стенах не должно быть решеток, у помещения должны быть два выхода, на запасной двери должно быть электрическое табло с зеленой надписью "Выход", двери комнат должны открываться наружу, в помещении не должно находиться количество людей больше предусмотренного, свет не должен быть погашен полностью, нельзя надевать легковоспламеняющуюся одежду. Помещение должно быть снабжено противопожарными средствами. Не забывайте: Несоблюдение правил опасно для жизни! В случае опасности звоните на номер 112!", - отмечается в обращении.