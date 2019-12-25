Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской автономной республики Васиф Талыбов подписал распоряжение о дополнительных мерах по внедрению обязательного медицинского страхования в Бабекском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Metbuat.az, согласно распоряжению, с целью обеспечения внедрения обязательного страхования, улучшения качества медицинских услуг, оказываемых населению, в Бабекском районе внедряется обязательное медицинское страхование. Бабекская районная центральная больница наделена статусом публичного юридического лица.

Кабинету министров Нахчыванской АР поручено в связи с внедрением обязательного медицинского страхования обеспечить повышение месячных должностных окладов работников Бабекской районной центральной больницы с 1 января 2020 года на 50 процентов.