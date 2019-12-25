В Азербайджане наблюдается аномально теплая погода для декабря.

Об этом на брифинге сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она отметила, что такая погода больше характерна для конца октября, первой декады ноября: "Средняя температура воздуха на 3-4 градуса выше многолетней нормы. Самая высокая температура в этом месяце была вчера - 24 декабря и составила 15,4 градуса, что на 6,2 градуса выше климатической нормы".

Тагиева напомнила, что за последние 20 лет рекордный показатель с температурой воздуха 22,5 градуса был зафиксирован 18 декабря 2003 года: "В сравнении с многолетней нормой осадков тоже выпало мало. В большинстве районов их объем составил всего 6-54% месячной нормы. Только на Абшеронском полуострове объем осадков был близким к климатической норме (76-115%)".