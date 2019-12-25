В отеле Fairmont состоялась презентация программного обеспечения "Мобильный суд", являющегося очередным важным шагом на пути облегчения доступа к правосудию, сообщили в пресс-службе Минюста, передает Day.Az.

С 24 декабря граждане смогут в мобильном порядке пользоваться возможностями информационной системы "Электронный суд". В мероприятии приняли участие ответственные лица Министерства юстиции, Судебно-правового Совета, Генпрокуратуры, Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте, депутаты Милли Меджлиса, судьи, предприниматели и представители банковского сектора, гражданского общества и многочисленных СМИ.

На мероприятии было отмечено, что информационная система "Электронный суд" была разработана и сдана в эксплуатацию совместно со Всемирным банком в соответствии с Указом Президента от 13 февраля 2014 года.

В соответствии с указаниями главы государства были приняты практические меры по расширению функциональности информационной системы "Электронный суд", в том числе разработано программное обеспечение "Мобильный суд", которое обеспечивает немедленный доступ к информации без подсоединения к компьютеру, мобильное участие в процессе и другие возможности.

На мероприятии также была проведена презентация мобильного суда. Граждане теперь могут пользоваться преимуществами информационной системы "Электронный суд" в мобильном порядке, загрузив программное обеспечение "Мобильный суд" на свои мобильные телефоны через данную ссылку (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emehkeme).

Выступившие на мероприятии высоко оценили использование программного обеспечения "Мобильный суд", которое обеспечит мгновенный доступ к информации в интернете для облегчения доступа к суду.