В двух районах Азербайджана назначены новые прокуроры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на своей странице в Facebook написал руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов.

Он отметил, что приказом генерального прокурора Азербайджанской Республики Закира Гаралова, заместитель начальника Управления контроля за исполнением законов при осуществлении следственной и оперативно-розыскной деятельности Органов внутренних дел Генеральной прокуратуры Мехман Ханкишиев назначен прокурором Шекинского района, прокурор Управления кадров Генеральной прокуратуры Рамиль Алиев - прокурором Сиязаньского района.