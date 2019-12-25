https://news.day.az/society/1188853.html В двух районах Азербайджана назначены новые прокуроры
В двух районах Азербайджана назначены новые прокуроры
В двух районах Азербайджана назначены новые прокуроры.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на своей странице в Facebook написал руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов.
Он отметил, что приказом генерального прокурора Азербайджанской Республики Закира Гаралова, заместитель начальника Управления контроля за исполнением законов при осуществлении следственной и оперативно-розыскной деятельности Органов внутренних дел Генеральной прокуратуры Мехман Ханкишиев назначен прокурором Шекинского района, прокурор Управления кадров Генеральной прокуратуры Рамиль Алиев - прокурором Сиязаньского района.
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