В рамках государственных капиталовложений закуплены два доплеровских радара американского производства, которые позволят составлять более точные прогнозы погоды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

"В настоящее время идет работа по установке радаров. Один из них будет установлен в Шамахы, а другой на территории Гёкгёля. Ввод в эксплуатацию нового оборудования предусматривается в первом квартале будущего года", - отметила Тагиева.

Она сообщила, до того как оборудование будет введено в эксплуатацию, специалисты, которые будут работать с ним, пройдут тренинг в течение месяца. Благодаря этим радарам информация о погоде будет чаще обновляться в течение дня. Тагиева добавила, что радиус действия радаров весьма широкий.

Директор департамента сказала, что в рамках государственных капиталовложений будет закуплен и установлен на территории Шекинского района еще один радар.

"Эти устройства позволят более отчетливо следить за передвижением воздушных масс, которые поступают на территорию Азербайджана из соседних стран и составлять более оперативную информацию. При выборе территорий для установки нового оборудования учитывались и эти факторы", - сказала Умайра Тагиева.

Она добавила, что процесс закупки радаров будет продолжен до 2023 года.