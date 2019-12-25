https://news.day.az/society/1188870.html По подозрению в коррупции задержан руководитель регионального предприятия
По подозрению в коррупции задержан руководитель регионального предприятия
В Азербайджане задержан руководитель предприятия "Ширванский коммунальный комбинат".
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на правоохранительные органы, задержан руководитель предприятия "Ширванский коммунальный комбинат" Велиев Агиль Рагимдиль оглу, который подозревается в коррупции, передает Day.Az.
Факт подтвердили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.
Руководитель предприятия задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральным прокуроре Азербайджана, решением суда в отношении Велиева избрана мера пресечения арест.
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