Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Фонда господдержки развитию СМИ при Президенте Азербайджана
Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Фонда государственной поддержки развитию СМИ (ФГПР СМИ) при Президенте Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Фонд.
Председатель Наблюдательного совета Гасан Гасанов проинформировал о вопросах повестки заседания - обсуждение и утверждение конкурсного объявления Фонда о финансировании проектов СМИ по первому полугодию 2020 года; обсуждение и утверждение результатов конкурса журналистских эссе, проведенного в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом.
Информируя по первому обсуждаемому вопросу, исполнительный директор Вугар Сафарли сказал, что конкурс финансовой поддержки СМИ планируется провести с 26 декабря 2019 года по 10 января 2020 года по 19 направлениям, отраженным в "Концепции государственной поддержки развития СМИ в Азербайджане".
Сафарли отметил, что в объявлении конкурса не предусмотрено каких-либо изменений по финансированию проектов СМИ. Он также отметил, что как и во втором полугодии 2019 года, в первом полугодии 2020 года также предлагается разделение на три категории общественно-политических газет и их финансирование. Затем члены Наблюдательного совета поделились мнениями по объявлению конкурса.
Председатель Наблюдательно совета Гасан Гасанов, заместитель председателя Ильгар Гусейнов, члены совета Джамаледдин Гулиев, Бахруз Гулиев, Авез Рустамов, Рамиз Аскер, Расим Гасанов и Аяз Мирзоев подчеркнули важность проводимого для СМИ конкурса в деле укрепления их материально-технической базы.
По итогам голосования объявление конкурса было принято.
Информируя о втором вопросе повестки заседания, Сафарли сказал, что на конкурс журналистских эссе, который был проведен с 8 ноября по 13 декабря 2019 года, в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом, поступило 150 работ от 56 СМИ.
Работы были оценены 12 экспертами. По оценке экспертов, 19 конкурсантов были удостоены первого места, 38 - второго места и 56 - третьего места.
Ознакомившись с результатами, члены Наблюдательного совета подчеркнули значимость конкурсов журналистских эссе с точки зрения стимулирования профессионального журналистского творчества и улучшения их социального положения.
В заключение результаты конкурса были вынесены на голосование и утверждены.
На заседании были обсуждены направления деятельности Фонда на ближайший период.
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