Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Фонда государственной поддержки развитию СМИ (ФГПР СМИ) при Президенте Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Фонд.

Председатель Наблюдательного совета Гасан Гасанов проинформировал о вопросах повестки заседания - обсуждение и утверждение конкурсного объявления Фонда о финансировании проектов СМИ по первому полугодию 2020 года; обсуждение и утверждение результатов конкурса журналистских эссе, проведенного в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом.

Информируя по первому обсуждаемому вопросу, исполнительный директор Вугар Сафарли сказал, что конкурс финансовой поддержки СМИ планируется провести с 26 декабря 2019 года по 10 января 2020 года по 19 направлениям, отраженным в "Концепции государственной поддержки развития СМИ в Азербайджане".

Сафарли отметил, что в объявлении конкурса не предусмотрено каких-либо изменений по финансированию проектов СМИ. Он также отметил, что как и во втором полугодии 2019 года, в первом полугодии 2020 года также предлагается разделение на три категории общественно-политических газет и их финансирование. Затем члены Наблюдательного совета поделились мнениями по объявлению конкурса.

Председатель Наблюдательно совета Гасан Гасанов, заместитель председателя Ильгар Гусейнов, члены совета Джамаледдин Гулиев, Бахруз Гулиев, Авез Рустамов, Рамиз Аскер, Расим Гасанов и Аяз Мирзоев подчеркнули важность проводимого для СМИ конкурса в деле укрепления их материально-технической базы.

По итогам голосования объявление конкурса было принято.

Информируя о втором вопросе повестки заседания, Сафарли сказал, что на конкурс журналистских эссе, который был проведен с 8 ноября по 13 декабря 2019 года, в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом, поступило 150 работ от 56 СМИ.

Работы были оценены 12 экспертами. По оценке экспертов, 19 конкурсантов были удостоены первого места, 38 - второго места и 56 - третьего места.

Ознакомившись с результатами, члены Наблюдательного совета подчеркнули значимость конкурсов журналистских эссе с точки зрения стимулирования профессионального журналистского творчества и улучшения их социального положения.

В заключение результаты конкурса были вынесены на голосование и утверждены.

На заседании были обсуждены направления деятельности Фонда на ближайший период.