https://news.day.az/society/1188909.html Еще два автобусных маршрута в Баку переходят на безналичную оплату
Еще два автобусных маршрута в Баку переходят на безналичную оплату
Еще два автобусных маршрута в столице перешли на безналичный метод оплаты посредством Baku Kart.
Как передает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, на одном из этих маршрутов уже внедрен данный метод.
"В маршрутных автобусах № 39 плата за проезд уже осуществляется безналичным методом. С завтрашнего дня данный метод будет внедрен и на маршруте № 202", - сообщили в Агентстве.
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