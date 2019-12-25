Еще два автобусных маршрута в столице перешли на безналичный метод оплаты посредством Baku Kart.

Как передает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, на одном из этих маршрутов уже внедрен данный метод.

"В маршрутных автобусах № 39 плата за проезд уже осуществляется безналичным методом. С завтрашнего дня данный метод будет внедрен и на маршруте № 202", - сообщили в Агентстве.