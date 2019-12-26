https://news.day.az/society/1188991.html "Toyota Prado" врезался в дерево, есть погибший - ФОТО
"Toyota Prado" врезался в дерево, есть погибший - ФОТО
В Хачмазском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории села Юргюдж, на дороге Хачмаз-Губа.
Автомобиль "Toyota Prado" врезался в дерево. Водитель погиб, его супруга получила различные травмы. На место происшествия прибыли спасатели МЧС.
По факту ведется расследование.
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