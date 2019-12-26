В Хачмазском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории села Юргюдж, на дороге Хачмаз-Губа.

Автомобиль "Toyota Prado" врезался в дерево. Водитель погиб, его супруга получила различные травмы. На место происшествия прибыли спасатели МЧС.

По факту ведется расследование.