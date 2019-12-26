31 декабря ЗАО "Бакинский метрополитен" будет работать на час дольше, то есть до 01:00 часа 1 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sonxeber.Az, об этом сообщили в структуре.

Отмечается, что целью продления работы метро является предоставление услуг пассажирам, которые будут участвовать в мероприятиях по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.