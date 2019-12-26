https://news.day.az/society/1189042.html Бакинское метро меняет график работы на Новый год
Бакинское метро меняет график работы на Новый год
31 декабря ЗАО "Бакинский метрополитен" будет работать на час дольше, то есть до 01:00 часа 1 января.
Как передает Day.Az со ссылкой на Sonxeber.Az, об этом сообщили в структуре.
Отмечается, что целью продления работы метро является предоставление услуг пассажирам, которые будут участвовать в мероприятиях по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
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