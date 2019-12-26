По случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом ЗАО "Бакинский метрополитен" готовит особые проекты для поздравления пассажиров, передает Day.Az со ссылкой метрополитен.

В течение четырех дней на первом пути станции "Ичеришехер" будет демонстрироваться поезд из ретро-вагонов, украшенных новогодней атрибутикой. Все смогут любоваться этим поездом и сделать памятные фотографии на его фоне. На встречу с пассажирами придут главные герои новогоднего праздника - Дед Мороз и Снегурочка.

В вестибюле станции "Ичеришехер" жителям и гостям столицы будет представлено интересное новогоднее шоу с участием клоунов, фокусников, иллюзионистов. Новогоднее празднество будет проводиться два дня - 29 и 30 декабря. За эти два дня на платформе станции "Ичеришехер" и в ретро-вагонах сотрудники метро преподнесут маленьким пассажирам подарки.

В преддверии Нового года на станциях метро, расположенных в центре Баку, будут организованы концертные программы. В этот раз в них тоже будут новшества.

29 и 30 декабря с 12:30 до 14:00 инструментальный ансамбль "Шаган" представит настоящее праздничное представление на станциях "28 Мая", "Сахиль" и "Ичеришехер".

В этом году Бакметрополитен сделает еще один сюрприз пассажирам - с 30 декабря по 1 января объявлять названия станций будут известные в стране работники культуры.

В праздничные дни ЗАО "Бакинский метрополитен" будет работать в усиленном режиме.

К работе на станциях, которые расположены в центре города и на которых пройдут массовые праздничные мероприятия, будут привлечены дополнительные сотрудники.

Предусмотрены запасные поезда на случай необходимости.

"Кроме того, в связи с массовыми праздничными мероприятиями и фейерверком, которые будут организованы в столице 31 декабря, вход на станции метрополитена будет открыт для пассажиров до 01:00", - сообщили в ЗАО.