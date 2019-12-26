https://news.day.az/society/1189093.html Названо число трудоустроенных в Баку учителей
Названо число трудоустроенных в Баку учителей
В этом году в общеобразовательные учреждения при Управлении образования по г. Баку на работу на постоянной основе были приняты 943 человека, передает Day.Az со ссылкой на Управление.
На основе срочного договора были трудоустроены 1 662 человека.
Также были заключены временные трудовые договора с 563 учителями, достигшими соответствующего возрастного ценза.
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