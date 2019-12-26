ДТП, произошедшие в Баку на глазах у сотрудников дорожной полиции, попали на камеры видеонаблюдения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, первый инцидент зафиксирован около так называемого круга Карла Маркса.

Водитель такси марки Mercedes, выезжая на перекресток под мостом, не уступил дорогу другому Mercedes. В результате произошло столкновение, причем на глазах у сотрудников дорожной полиции, стоявших неподалеку.

Второй инцидент произошел на круге Азнефть. При выезде с круга водитель Chevrolet не уступил дорогу двигавшемуся справа Mercedes и столкнулся с ним. Свидетелем происшествия и в этот раз стал сотрудник дорожной полиции, дежуривший рядом на мотоцикле.

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