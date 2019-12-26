https://news.day.az/society/1189120.html Обнародован прогноз космической погоды на ближайшие дни
Обнародован прогноз космической погоды на ближайшие дни
Шамахинская астрофизическая обсерватория (ШАО) им. Н.Туси Академии наук Азербайджана обнародовала прогноз космической погоды на ближайшие дни, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ШАО.
Согласно прогнозу, солнечная активность в этот период будет на очень низком уровне.
"Спокойным будет и геомагнитный фон. Вероятность магнитной бури 26 декабря оценивается на уровне менее пяти процентов, а 27 декабря - менее одного процента.
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