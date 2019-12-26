Шамахинская астрофизическая обсерватория (ШАО) им. Н.Туси Академии наук Азербайджана обнародовала прогноз космической погоды на ближайшие дни, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ШАО.

Согласно прогнозу, солнечная активность в этот период будет на очень низком уровне.

"Спокойным будет и геомагнитный фон. Вероятность магнитной бури 26 декабря оценивается на уровне менее пяти процентов, а 27 декабря - менее одного процента.