Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром и ночью местами туман, морось, ветер северный, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью - 5-8, днем - 10-13, в Баку ночью - 5-7, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В северных и западных районах Азербайджана ожидаются осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах туман. Порывистый западный ветер.

Ночью - 1-6, днем - 8-13 градусов тепла, в горах от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 4-7 градусов тепла.