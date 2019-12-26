Завтра в Баку будет пасмурно и северный ветер
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром и ночью местами туман, морось, ветер северный, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
На Абшеронском полуострове ночью - 5-8, днем - 10-13, в Баку ночью - 5-7, днем - 10-12 градусов тепла.
Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.
В северных и западных районах Азербайджана ожидаются осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах туман. Порывистый западный ветер.
Ночью - 1-6, днем - 8-13 градусов тепла, в горах от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 4-7 градусов тепла.
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