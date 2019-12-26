По инициативе исполнительной власти Гаджигабульского района, сегодня на Гаджигабульском участке автомагистрали Баку-Газах проведена акция по высадке деревьев.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов, в рамках акции, в которой приняли участие сотрудники ИВ Гаджигабульского района и представители общественности, было посажено около 2000 эльдарских сосен, выращенных на саженцевых предприятиях министерства сельского хозяйства.

Целью проведения акции стало восстановление экологического баланса путем высадки деревьев, внести вклад в охрану окружающей среды, привлечь внимание общественности к созданию и охране зеленых участков.