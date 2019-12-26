https://news.day.az/society/1189173.html В Азербайджане ищут двух грабителей - ФОТОРОБОТ
В Азербайджане ищут двух грабителей - ФОТОРОБОТ
Разыскиваются подозреваемые в грабеже в Шабранском районе Азербайджана.
Как сообщается в ориентировке министерства внутренних дел, примерный рост обоих подозреваемых составляет 175-180 см, у них худое телосложение, короткие черные волосы и борода, передает Day.Az.
Во время инцидента оба были в джинсовых брюках и темной верхней одежде. Пострадавший отчетливо увидел лицо одного из подозреваемых: серьга в левом ухе и шрам около правого глаза.
На основании показаний пострадавшего составлен фоторобот одного из воров.
Видевших его просьба обратиться в линию 102 МВД, а также связаться по номеру 023-353-23-05 Шабранского РУП.
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