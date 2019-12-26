Разыскиваются подозреваемые в грабеже в Шабранском районе Азербайджана.

Как сообщается в ориентировке министерства внутренних дел, примерный рост обоих подозреваемых составляет 175-180 см, у них худое телосложение, короткие черные волосы и борода, передает Day.Az.

Во время инцидента оба были в джинсовых брюках и темной верхней одежде. Пострадавший отчетливо увидел лицо одного из подозреваемых: серьга в левом ухе и шрам около правого глаза.

На основании показаний пострадавшего составлен фоторобот одного из воров.

Видевших его просьба обратиться в линию 102 МВД, а также связаться по номеру 023-353-23-05 Шабранского РУП.