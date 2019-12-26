Сегодня стартовали экзамены экстерном по городу Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на Управление образования Баку, в экзаменах, которые были организованы в средней школе № 258 Баку, приняли участие 847 лиц, ранее не сумевших звершить общее среднее (IX классов) и полное среднее (XI классов) образование, передает Day.Az.

На уровне полного среднего образования экстерны сдали экзамен по шести дисциплинам (родной язык (язык обучения), литература, математика, химия, физика, информатика) по каждой из которой предлагалось 10 заданий . Экзамен по остальным предметам (история Азербайджана, общая история, биология, география и иностранный язык) назначен на 27 декабря.

На уровне общего среднего образования экстерны ответили на 10 вопросов по каждому из пяти предметов (родной язык, литература, математика, химия, физика). По остальным предметам (история Азербайджана, общая история, иностранный язык, информатика, биология, география, познание мира) экзамен на уровне общего среднего образования будет продолжен 27 декабря.

Лица, получившие образования в русском секторе на обоих уровнях, дополнительно сдавали экзамен по азербайджанскому языку.

Экстерны, успешно сдавшие экзамены, получат право принять участие в выпускных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром для получения документа (аттестата) об общем и полном среднем образовании.

Отметим, что целью применения свободной (экстернат) формы обучения является создание условий для сдачи экзаменов для лиц, которые по различным причинам не завершили общее среднее и полное обучение.