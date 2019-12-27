Министерство образования распространило информацию в связи с новогодними каникулами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сообщения о том, что в школах с шестидневной учебной неделей 4 и 6 января будут учебными, не соответствуют действительности.

Минобразования еще раз сообщает, сто согласно решению Кабинета Министров с целью обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, нерабочие дни 28 и 29 декабря 2019 года поменялись местами с рабочими днями 3 и 6 января 2020 года. Таким образом, во всех учебных заведениях страны учеба начнется 7 января.