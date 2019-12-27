https://news.day.az/society/1189351.html Назначен новый начальник Управления полиции на железнодорожном транспорте
Назначен новый начальник Управления полиции на железнодорожном транспорте
В органах внутренних дел Азербайджана состоялось новое назначение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Приказом министра начальник Кюрдамирского районного отделения полиции Султан Зейналов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Управления полиции на железнодорожном транспорте.
В Министерстве внутренних дел подтвердили информацию.
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