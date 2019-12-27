В органах внутренних дел Азербайджана состоялось новое назначение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Приказом министра начальник Кюрдамирского районного отделения полиции Султан Зейналов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Управления полиции на железнодорожном транспорте.

В Министерстве внутренних дел подтвердили информацию.

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