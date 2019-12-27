В стамбульском Центре культуры и искусства "Эйюп" проходит 17-й международный фестиваль поваров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, проводимом в рамках сотрудничества со Всемирной ассоциацией поваров (WACS), нашу страну представляет делегация во главе с генеральным директором Национального центра кулинарии Таиром Амираслановым.

На фестивале, который продлится до 28 декабря, состязаются делегации 49 стран по более чем 70 номинациям.