Агентство пищевой безопасности Азербайджана предупредило предпринимателей о необходимости соблюдения требований технических нормативно-правовых актов при изготовлении подарочных пакетов к Новому году.

Об этом АПА сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), передает Day.Az.

Отмечено, что предупреждение сделано в целях защиты здоровья населения и обеспечения безопасными продовольственными товарами: "В изготовлении подарочных пакетов к Новому году есть моменты, на которые следует обратить внимание и производителям, и потребителям. Потребители должны знать о том, что на подарочных пакетах указана дата упаковки. Поэтому им рекомендуется при покупке новогодних подарочных пакетов обращать внимание на дату производства, знак качества содержащихся в упаковке пищевых продуктов, название производственного предприятия и прочую подобную информацию. В случае возникновения у граждан подозрений в связи с содержанием подарочного пакета, сроком его годности, условиями хранения и др. просим их сообщить об этом в центр звонков 1003 АПБА".