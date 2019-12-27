22 декабря в Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига прошла закрытая премьера для клиентов Дома Cartier. Спектакль "Семь ветвей гранатового дерева", воплощенный в жизнь при поддержке французского ювелирного Дома Cartier и министерства культуры Азербайджана, порадовал и юных зрителей, и их родителей в канун Нового года.

Встречали гостей протянувшаяся вдоль бульвара красная ковровая дорожка, и уже ставшие символом Дома Cartier, улыбающиеся грумы в знаковых костюмах. Распахнув двери театра на встречу гостям, грумы провожали их в сказку: интерьер театра в день премьеры изменился до неузнаваемости превратившись в парижскую гостиную неотъемлемой частью которой были стены с молдингами, классические люстры и камин.

Но самым важным был, конечно, спектакль. Тандем главного режиссера-постановщика театра Курбана Масимова и художницы Раваны Ягубовой вместе с кукловодами и другими участниками проекта увенчался вкладом в театральную и литературную культуру Азербайджана, ведь спектакль по мотивам народной сказки "Семь ветвей гранатового дерева" впервые ставится в стенах театра. В руках талантливых актеров куклы ожили и казалось, что они подобно своим зрителям ошибаются, учатся на ошибках, а самое главное - верят в добро и дружбу. Над постановкой работало более 50 человек - сплоченная команда театра, которой удалось сделать спектакль красочным, живым и динамичным.

В завершении мероприятия, подобно доброму волшебнику, Дом Cartier порадовал каждого маленького зрителя подарком. Им стала книга "Семь ветвей гранатового дерева", выпущенная в лимитированном количестве при участии талантливого иллюстратора Zuli Kri.