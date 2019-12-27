https://news.day.az/society/1189444.html В Баку расторгнуты трудовые договора с директорами ряда школ
В Баку расторгнуты трудовые договора с директорами ряда школ
В общеобразовательные школы при Управлении образования по г. Баку в 2019 году на должности директоров были приняты 26 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление, передает Day.Az.
За указанный период места работы сменили 13 директоров школ, продлен срок срочных трудовых договоров 111 директоров школ.
Также в текущем учебном году продлен срок договора с 30 директорами, достигшими соответствующего возрастного ценза.
Трудовые договора были расторгнуты с директорами 18 бакинских школ.
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