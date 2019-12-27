В Баку тяжелая авария попала на камеру видеонаблюдения

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, происшествие зафиксировано в поселке Мардакян.

Водитель автомобиля ВАЗ-2107 хотел развернуться с четвертой полосы и врезался в машину, которая двигалась по своей полосе.

Водители получили тяжелые травмы, автомобили оказались в непригодном состоянии.

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