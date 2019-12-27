В районы, где есть нехватка врачей, в определенные дни недели будут отправляться врачи-специалисты из Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Агентства обязательного медицинского страхования (ОМС) Заур Алиев.

По его словам, в настоящее время в стране работают около 33 тысяч врачей, в том числе, около 20 тысяч - в государственных медучреждениях, находящихся в подчинении Təbib.

В то же время, в этих учреждениях работает средний медперсонал численностью около 40 тысяч человек.

"Но в государственных учреждениях, в частности, в регионах, много вакансий. Проведенные анализы показали, что большинство врачей сконцентрированы в Баку. Есть такие регионы, где по определенной специальности всего один врач. Верю, что повышение зарплат будет хорошим стимулом врачам для работы в регионах. Также, в качестве решения проблемы дефицита медиков в районах рассматривается опция выездной работы в регионах врачей-специалистов из Баку", - сказал Алиев.

Он добавил, что уже формируется база данных о профессиональных азербайджанских врачах, работающих за рубежом.

"Мы хотим вернуть их в Азербайджан. Обращаясь к ним, хочу сказать, что с будущего года в Азербайджане будет начато внедрение ОМС, поэтому будет хорошо, если они вернутся в страну и будут оказывать услуги здесь", - отметил Алиев.