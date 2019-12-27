Премьер-министр Али Асадов подписал решение об утверждении последовательности внедрения обязательного медицинского страхования (ОМС) по административно-территориальным единицам страны, сообщает Trend со ссылкой на сайт Кабмина, передает Day.Az.

Применение обязательного медицинского страхования по административно-территориальным единицам страны в течение 2020 года начинается с учетом нижеследующей последовательности:

В городах и районах Нахчыванской АР, Мингячевире, Гусарском, Хачмазском, Губинском, Шабранском, Сиязаньском, Хызынском, Гобустанском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Гекчайском, Уджарском, Зардабском, Кюрдамирском, Евлахском и Агдашском районах - январь-март;

В городах Гянджа и Нафталан, Газахском, Агстафинском, Товузском, Шамкирском, Гедабейском, Дашкесанском, Самухском, Гейгельском, Геранбойском, Ходжалинском, Бейлаганском, Ходжавендском, Агджабединском, Лачинском, Бардинском, Физулинском, Агдамском, Тертерском и Кельбаджарском районах - апрель-июнь;

В городе Ширван, Астаринском, Лянкяранском, Лерикском, Ярдымлинском, Масаллинском, Джалилабадском, Нефтчалинском, Билясуварском, Джабраильском, Сальянском, Имишлинском, Саатлинском, Сабирабадском и Гаджигабульском районах - июль-сентябрь;

1.4. В городах Баку, Сумгайыте, Ханкенди, Абшеронском, Губадлинском, Зангиланском районах и Шуше - декабрь.

Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.