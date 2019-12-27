Издана книга «Неведомый Насими»
Институтом рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА издана книга "Неведомый Насими", подготовленная на основе произведений великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими, хранящихся в различных архивах, библиотеках и музеях мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу НАНА, в книгу вошли произведения Насими, которые до сих пор находятся в рукописной форме и не были опубликованы в нашей стране.
Научный советник издания - академик Иса Габиббейли, научный редактор и автор "Предисловия" - академик Теймур Керимли.
Книгу составил доктор философии по филологии Каримимулла Мамедзаде. Транслитерацию текстов с арабского алфавита выполнили доктор философии по филологии Тунзале Сейфуллаева и Хошгадам Мирзоева.
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