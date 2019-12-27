В связи с распространенным в социальных сетях видеороликом об утечке нефти на Нефтяных камнях ПО "Азнефть" при участии сотрудников Управления полиции на водном транспорте МВД провело совместное расследование.

Как передает Day.Az со ссылкой на совместную информацию МВД и SOCAR, в ходе расследования были установлены лица, сливающие в море нефть и разместившие снятое видео в социальной сети.

В ходе предварительного допроса они признали свою вину. В отношении сотрудников, которые нанесли вред окружающей среде путем слива нефти в море, SOCAR примет надлежащие административные меры.

В настоящее время в Управлении полиции на морском транспорте ведется расследование по этому инциденту.