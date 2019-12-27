В этом году национальные парки Азербайджана посетили 104 276 туристов. Из них 93 804 местные граждане, 10 472 - иностранцы. По сравнению с прошлым годом в этом году увеличилось количество посетителей национальных парков. В прошлом году было 79 997 посетителей.

Об этом журналистам сообщила заведующая сектором Департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий Министерства экологии и природных ресурсов Арзу Самедова, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

По словам А. Самедовой, основная причина роста числа посетителей национальных парков в первую очередь связана с проведением пропагандистской кампании, организацией в национальных парках интересных и ярких массовых мероприятий.

Она отметила, что в настоящее время в стране 10 охраняемых территорий со статусом национального парка. Туристы могут приобрести онлайн-билет в любой парк через раздел "Услуги" на сайте МЭПР. Кроме того, билеты можно приобрести у входа в каждый национальный парк.