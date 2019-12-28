Информация о том, что блогер Мехман Гусейнов якобы был задержан и избит сотрудниками полиции, не соответствует действительности. Об этом сказал глава пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Вчера в 22.00 Гусейнов и его сторонники, нарушая общественный порядок, начали выкрикивать в центре города, на Площади фонтанов лозунги с требованием освободить арестованного, согласно решению суда, рэпера Парвиза Гулузаде. Гусейнов и находившиеся рядом с ним лица были выведены с территории, так как не подчинились требованиям сотрудников полиции. Информация об избиении блогера не имеет под собой никаких оснований. Если кто-то потом и избил Мехмана Гусейнова, то он может обратиться в связи с этим в правоохранительные органы, и обращение будет рассмотрено", - сказал Захидов.