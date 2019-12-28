https://news.day.az/society/1189680.html В Азербайджане продлен срок приема документов в докторантуру
В Азербайджане продлен срок приема документов в докторантуру
Срок приема документов, объявленного согласно финансированию докторантуры за рубежом в весенней сессии 2020 года в рамках "Госпрограммы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023 годы", продлен до 25 января 2020 года.
Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобразования, передает Day.Az.
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