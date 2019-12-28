В Азербайджане введено новое требование в рамках осуществления проектов по вырубке лесов на площади более пяти гектаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим Кабмин внес поправки в законодательные акты.

Согласно одному из дополнений, внесенных в "Правила вырубки лесов", при осуществлении вышеуказанных проектов должен быть подготовлен документ по оценке их влияния на окружающую среду, и проведена государственная экологическая экспертиза этого документа.

Согласование мест строительства объектов, влияющих на состояние и восстановление лесов, проводится в соответствии со ст. 36 Лесного кодекса.