https://news.day.az/society/1189703.html В Азербайджане введены новые требования в сфере лесного хозяйства
В Азербайджане введены новые требования в сфере лесного хозяйства
В Азербайджане введено новое требование в рамках осуществления проектов по вырубке лесов на площади более пяти гектаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В связи с этим Кабмин внес поправки в законодательные акты.
Согласно одному из дополнений, внесенных в "Правила вырубки лесов", при осуществлении вышеуказанных проектов должен быть подготовлен документ по оценке их влияния на окружающую среду, и проведена государственная экологическая экспертиза этого документа.
Согласование мест строительства объектов, влияющих на состояние и восстановление лесов, проводится в соответствии со ст. 36 Лесного кодекса.
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