В Президиуме Академии наук Азербайджана начало работу общее собрание Академии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В повестку включены обсуждение "Программы развития Национальной академии наук Азербайджана на 2020-2025 годы", изменений в Устав НАНА, утверждение председателя и состава Дисциплинарной комиссии НАНА, а также выборы первых вице-президентов Академии.

В собрании участвуют президент НАНА Рамиз Мехтиев, министр экономики Микаил Джаббаров, министр образования Джейхун Байрамов, вице-премьер Шахин Мустафаев, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева и др.