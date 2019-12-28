В Азербайджане растет число адвокатов. Об этом журналистам сказал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, интерес к адвокатуре растет: "В 2008 году в Азербайджане было 900 адвокатов. За последние два года в адвокатуру было принято 800 юристов. В настоящее время прием продолжается. Более 200 кандидатов проходят устное собеседование и 31 декабря они будут сдавать письменный экзамен. В Азербайджане большой поток в адвокатуру. Юристы массово подают документы. Интерес настолько высок, что мы не успеваем с экзаменами. В адвокатуру идут даже юристы, работающие в государственных структурах. Уверен, что к середине следующего года число адвокатов в стране превысит две тысячи человек".

Багиров добавил, что число адвокатов растет и в регионах.

"Этот вопрос долгие годы был большой проблемой. Уверен, что по мере роста числа адвокатов малообеспеченные, нуждающиеся в юридической помощи лица обратятся по правильному адресу в связи с проблемами правового характера, с которыми они сталкиваются, и их права будут защищены на должном уровне".