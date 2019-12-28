Сегодня в селе Дигях Абшеронского района Азербайджана будут перебои в подаче газа.

Об этом сообщили Trend в производственном объединении "Азеригаз", передает Day.Az.

Сообщается, что в связи с установкой счетчиков на газораспределительной станции "Дигях", в одноименном селе будут перебои в подаче газа на протяжении около двух часов.