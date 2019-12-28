https://news.day.az/society/1189748.html На Абшероне будут перебои в подаче газа
На Абшероне будут перебои в подаче газа
Сегодня в селе Дигях Абшеронского района Азербайджана будут перебои в подаче газа.
Об этом сообщили Trend в производственном объединении "Азеригаз", передает Day.Az.
Сообщается, что в связи с установкой счетчиков на газораспределительной станции "Дигях", в одноименном селе будут перебои в подаче газа на протяжении около двух часов.
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