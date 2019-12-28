На сегодняшнем общем собрании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) был поднят вопрос об учреждении должностей первых вице-президентов Академии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На собрании было предложено учредить должности двух первых вице-президентов - по гуманитарным и общественным наукам и по естественным и точным наукам.

На должность первого вице-президента по гуманитарным и общественным наукам была выдвинута кандидатура академика Исы Габиббейли, на должность первого вице-президента по естественным и точным наукам - академика Ибрагима Гулиева.

Для выбора кандидатов было объявлено тайное голосование. Для проведения голосования на собрании был объявлен перерыв.