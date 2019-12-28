Избран новый состав президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Информацию о новом составе на ежегодном общем собрании АН предоставил президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев

Он отметил, что в новый состав президиума вошло 11 человек.

В составе президиума представлены президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев, первый вице-президент, академик Иса Габиббейли, первый вице-президент, академик Ибрагим Гулиев, вице-президент, академик Тофиг Нагиев, вице-президент, академик Дильгам Тагиев, вице-президент, академик Наргиз Пашаева, вице-президент, академик Ирада Гусейнова, вице-президент, академик Расим Алигулиев, академик-секретарь, член-корреспондент НАНА Аминага Садыхов, председатель Нахчыванского отделения НАНА, академик Исмаил Гаджиев, председатель Гяняджинского отделения НАНА, академик Фуад Алиев.

Новый состав президиума НАНА был утвержден после голосования.